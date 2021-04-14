Василий Березуцкий перешел в «Краснодар»

Василий Березуцкий покинул тренерский штаб ПФК ЦСКА и перешел в штаб «Краснодара», сообщается на официальном сайте московского клуба. В апреле главным тренером «Краснодара» был назначен Виктор Гончаренко, месяцем ранее ушедший из ЦСКА, который теперь возглавляет Ивица Олич.

«Ко мне обратился Виктор Михайлович (Гончаренко.— “Ъ”) с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение»,— приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

В составе красно-синих Василий Березуцкий вместе с братом Алексеем выступали с 2002 по 2018 год. За свою карьеру они шесть раз становились чемпионами России, завоевали семь кубков страны и шесть суперкубков, а также Кубок UEFA.

В ноябре 2018 года Березуцкие вошли в состав тренерского штаба нидерландского «Витесса». В январе 2020 года они вернулись в ЦСКА, где были назначены заместителями гендиректора ФК. В августе того же года Василий Березуцкий был включен в тренерский штаб ЦСКА.

О смене главного тренера ЦСКА читайте в публикации “Ъ” «Виктор Гончаренко ушел на дембель».