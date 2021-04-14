Доля продажи электронных билетов на Горьковской железной дороге выросла до 76%

Около 1,3 млн электронных билетов на поезда дальнего следования продали в первом квартале в границах Горьковской железной дороги (ГЖД). Доля таких билетов составила 76% от общего числа продаж, сообщили в ГЖД. В прошлом году доля электронных билетов составляла 69%.

С помощью банковских карт в кассах дальнего следования ГЖД оплатили покупку 167 тыс. билетов, или 36% от общего числа проданных проездных документов (+7% к 2020 году).

Как ранее сообщалось, пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге сократились на 19,7% в первом квартале. Поездами дальнего следования воспользовались 1,4 млн пассажиров.

Анастасия Еремина