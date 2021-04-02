Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге сократились на 19,7%

Более 6,7 млн пассажиров отправились с вокзалов и станций в пределах Горьковской железной дороги (ГЖД) за первые три месяца 2021 года. Это на 19,7% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Поездами дальнего следования воспользовались 1,4 млн пассажиров (-19,4%), пригородного сообщения – более 5,2 млн (-19,7%).

Пассажирооборот в январе-марте составил 1,5 млрд пассажиро-километров (-25,3%), в том числе в дальнем следовании — 1,2 млрд пассажиро-километров (-26,5%), в пригородном сообщении – более 222 млн пассажиро-километров (-17,9%).

Анастасия Еремина