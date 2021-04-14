Сбер открыл регистрацию на «Зелёный марафон» «Зелёный марафон» Сбера пройдет в 25 городах Юга России и Северного Кавказа 5 июня — во Всемирный день окружающей среды. Узнать больше о сохранении экологии, стать «зелёным» амбассадором и зарегистрироваться для участия в забеге можно уже сейчас

Евгений Титов, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка «В этом году мы расширили географию марафона до 25 городов Юга России и Северного Кавказа и сделали участие ещё удобнее и технологичнее с помощью приложения «Зеленый марафон». Мероприятие пройдёт под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?». Здоровый образ жизни, осознанное потребление, чистота своего города и всей планеты – одни из самых актуальных задач сегодня. Нам важно 20-тысячной южной командой Сбера помочь в их решении и привлечь внимание всех партнёров и жителей Юга России и СКФО. Регистрируйтесь, ждем вас на «Зеленом марафоне»!»

Количество городов-участников в 180 по всей стране определено неслучайно: в этом году Сбербанк празднует 180-летие с момента основания. Именно поэтому большинство активностей так или иначе связано с этой датой и цифрой: забеги пройдут в 180 парках, ожидается, что участие в Зелёном Марафоне примут не менее 180 000 человек.

Также в ходе «Зелёного Марафона» Сбер совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия. Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в «Зелёном марафоне» и его экологических инициативах: пожертвованием на портале СберВместе или во время участия в забеге, а также став амбассадором проекта, ведущим «зелёный» образ жизни и привлекающим внимание к экологическим проблемам.

В рамках проекта Сбер запустил одноимённое мобильное приложение-помощник по здоровому и экологичному образу жизни, где доступна регистрация на забег и полная информация о проекте. В день забега топ-100 пользователей приложения получат памятные призы с символикой мероприятия. Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

Приложение «Зелёный марафон» — это:

видео беговых упражнений

тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

беговые и экологические челленджи;

возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

промокоды участникам от экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»)

Сбер проводит «Зеленый марафон» совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе