Пашинян: Россия примет больше курсантов из Армении в свои военные вузы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках реформы армянских вооруженных сил в российские военные вузы поступит больше армянских курсантов. И назвал военный союз с Россией основой внешней безопасности Армении.

«С нашими российскими коллегами договорились о широком сотрудничестве в целях реформирования армии. Российская сторона выразила готовность принять в свои военные вузы еще больше наших курсантов. И я хочу поблагодарить российскую сторону за эту позицию»,— сказал господин Пашинян на выступлении в парламенте (цитата по ТАСС).

Военное сотрудничество между Россией и Арменией основано на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1997 год), Договоре о развитии военно-технического сотрудничества (2013 год), Соглашении об Объединенной группировке войск вооруженных сил в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе (2016 год). Также военное сотрудничество осуществляется в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В сентябре 2020 года обострился военный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, в ноябре при участии России стороны подписали соглашение о прекращении войны. Тогда же господин Пашинян заявил о необходимости военной реформы в стране. 7 апреля Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера, одной из ключевых тем была реформа вооруженных сил Армении.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Ведь это наши двое, они помогут нам».