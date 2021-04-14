Сторонники ИГ из Каспийска получили по 17–18 лет колонии

Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовном делу жителей Каспийска — Мурада Абдулкеримова, Феликса Пирвелиева, Исмаила Нарчавова, Багауттина Меджидова и Гусейна Рамазанова, обвиняемых в создании преступного террористического сообщества, незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств, поджогах двух баров и покушении на полицейского (ч. 1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 208, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ). Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима соответственно 18 лет и 6 месяцев, 17 лет и 6 месяцев, 18 лет, 17 лет и 5 месяцев и 17 лет. Каждому установлен штраф по 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что пятеро жителей Каспийска, поддерживая деятельность террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ), создали региональное террористическое преступное сообщество. Молодые люди незаконно приобрели боеприпасы и намеривались проводить преступные акции. Обвиняемые планировали покушение на полицейского, который поставил их на учет как экстремистов.

Преступление сорвалось по независящим от фигурантов обстоятельствам. После задержания подозреваемые сообщили следователям о задуманном покушении, однако потом заявили о вынужденном оговоре себя и других фигурантов дела.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован

Олег Горяев, Ростов-на-Дону