Стример установил рекорд Twitch по одновременному просмотру трансляции

Американский стример Людвиг Агрен установил рекорд по количеству одновременных платных зрителей в Twitch — для этого он вел непрерывный стрим в течение 31 дня, сообщает BBC. Всего во время трансляции его смотрело свыше 282 тыс. платных подписчиков: Агрен играл в видеоигры, ел, наконец, спал в своей кровати, напоминающей автомобиль.

Людвиг Агрен объявил, что каждый новый подписчик будет продлевать его стрим на десять секунд. Первоначально он ожидал, что стрим продлится не больше 48 часов, однако подписчиков стало так много, что окончание стрима все время откладывалось. В результате Агрен завершил стрим 14 апреля после 31 дня непрерывной трансляции. В последний день стрима он жертвовал по $5 с каждой новой платной подписки на благотворительность.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда стрим Тайлера «Ninja» Блевинса смотрело одновременно 269,2 тыс. платных подписчиков. Блевинс уже поздравил Агрена с новым рекордом в Twitter, заявив, что рекорды созданы для того, чтобы их побеждать.

Ранее Twitch также установил новый рекорд по ежемесячным просмотрам — в марте пользователи насмотрели более 2,06 млрд часов стримов. Самыми популярными были трансляции, где стример спит,— около 2 млн часов.

Евгений Федуненко