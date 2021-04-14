Оборот розничной торговли в Воронеже в 2020 году вырос на 11%

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году оборот розничной торговли в Воронеже вырос почти на 11% до 151 млрд руб. Об этом в ходе отчета о работе мэрии за минувший год рассказал глава города Вадим Кстенин.

«На общероссийском фоне экономическое развитие городского округа выглядит относительно благоприятно,— отметил господин Кстенин.— В промышленном комплексе сохранилась положительная динамика, опережающая регион и РФ в целом. Промышленное производство по итогам 2020 года выросло почти на 17% к уровню предыдущего года. Показатель ввода общей площади жилья показал хороший уровень — более 1 млн кв. м, что позволило Воронежу по этому показателю по-прежнему находиться в числе стабильных лидеров среди городов-миллионников».

В то же время несколько экономических показателей ухудшились из-за пандемии коронавируса. Среди них — уменьшившийся объем инвестиций (на 10%), а также выросшая безработица (до 3,6%).

Олег Мухин