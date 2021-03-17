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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Киоски не вышли фасадом

Воронежский бизнес пытается отсрочить обновление нестационарных торговых объектов

Коммерсантъ (Воронеж) от

Владельцы нестационарных торговых объектов Воронежа предпринимают новые меры, чтобы отсрочить продвигаемое мэрией обновление облика киосков и павильонов. Как стало известно “Ъ-Черноземье”, региональное отделение «Опоры России» направило обращение городским и областным властям, в котором апеллирует к январскому постановлению правительства РФ о содействии малому бизнесу в сфере торговли. По мнению бизнес-сообщества, планируемое мэрией обновление киосков за полгода «не является экономически оправданным» в кризис и потребует около 2 млрд руб. Мэрия готова помочь бизнесу с поиском подрядчиков для реконструкции, но настаивает, что горожане «ждут улучшений» в сфере уличной торговли.


О том, что «Опора России» направила в мэрию Воронежа и правительство региона обращения, касающиеся обновления НТО в Воронеже, “Ъ-Черноземье” рассказал председатель воронежского отделения организации Сергей Наумов. По его словам, в обращениях предприниматели призывают чиновников соблюдать положения распоряжения правительства РФ от 30 января 2021 года. Оно рекомендует органам местного самоуправления и исполнительной власти субъектов содействовать бизнесу, эксплуатирующему НТО, чтобы тем самым способствовать обеспечению продовольственной безопасности, стимулированию предпринимательской активности и расширению возможностей сбыта отечественной продукции.

Постановление фактически говорит: власти должны перестать дергать предпринимателей, — пояснил Сергей Наумов. — В первую очередь при общении с воронежскими чиновниками мы будем апеллировать к этому документу».



По его словам, схожая ситуация с регулированием работы НТО сложилась во многих субъектах, и «Опора России» подключилась к решению подобных проблем на федеральном уровне.

Распоряжение правительства РФ, на которое теперь ссылаются воронежские предприниматели, носит рекомендательный характер. Местным органам власти в числе прочего советуют «оказывать содействие» в получении бизнесом необходимого количества мест для НТО, продлевать договоры на размещение объектов без торгов, обеспечивать максимальную доступность НТО для населения и содействовать открытию новых торговых объектов («обращая особое внимание» на необходимость увеличения количества ярмарок, рынков и мест размещения НТО). Органы исполнительной власти субъектов получили рекомендации координировать работу муниципалитетов и до 1 апреля (затем — ежеквартально) докладывать о результатах этой работы в Минпромторг. Министерство должно представить в правительство доклад об итогах первого мониторинга к 1 мая.

Новый порядок установки киосков и павильонов в Воронеже обсуждают с 2020 года. Для этого мэрия создала рабочую группу с участием чиновников и депутатов гордумы, предпринимателей, представителей прокуратуры и городской контрольно-счетной палаты; последнее заседание группы прошло 11 марта. Дискуссия обострилась в преддверии ожидаемого принятия в мае 2021 года новой схемы размещения 2,5 тыс. нестационарных торговых объектов на территории Воронежа. Обсуждается целый ряд нововведений при работе НТО, но наибольшие споры вызывает именно необходимость реконструкции объектов — фактически их замены.

На последнем заседании рабочей группы вице-мэр Людмила Бородина напомнила, что городская администрация пытается привести внешний вид объектов к единым стандартам. Мэрия планирует дать предпринимателям шесть месяцев на ввод в эксплуатацию новых объектов: предприниматели должны будут следовать принципиально новым типовым архитектурным решениям, разработанным управлением главного архитектора, в некоторых случаях с остановочными навесами и туалетными модулями. По словам госпожи Бородиной, нынешние эскизные проекты НТО «были согласованы 20 лет назад». После установки новых объектов у бизнеса будет еще полгода на устранение нарушений, выявленных комиссией.

Но полугодовой срок ввода новых объектов в эксплуатацию не устраивает бизнес. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в реготделении «Опоры России», предприниматели предлагают установить мораторий на реконструкцию нестационарных торговых объектов в Воронеже до 1 июня 2022 года и ввести поэтапный (на пять лет) график установки НТО. Это позволит «финансово подготовиться к таким высокозатратным мероприятиям», считают в городском бизнес-сообществе.

«Единовременная реконструкция торговых объектов в 2021–2022 годах в условиях катастрофического отсутствия денег у бизнеса приведет к банкротству предпринимателей и прекращению хозяйственной деятельности, что негативно скажется на бизнес-климате региона, — пояснил в ходе прошедшего вчера круглого стола (был организован воронежским центром "Мой бизнес") владелец сети "Табакерка", председатель комитета по предпринимательству и развитию потребительского рынка областной торгово-промышленной палаты Илья Ерихонов. — Мэр Вадим Кстенин предложил представителям малого бизнеса помощь в поиске подрядчиков для выполнения работ по изготовлению и установке новых НТО, однако это не решает вопрос отсутствия у предпринимателей финансовых средств для единовременного проведения работ по замене всех НТО».

По подсчетам реготделения «Опоры России», совокупно на замену всех киосков и павильонов Воронежа нужно около 2 млрд руб., что «не является экономически оправданным в условиях кризиса».

Впрочем, на прошлой неделе Вадим Кстенин заявил, что инициативой по обновлению НТО власти «не пытаются ни в коей мере ущемить предпринимателей»: «В сфере нестационарных торговых объектов горожане ждут улучшений». Градоначальник поручил управлению предпринимательства проработать техническую возможность реализации замены НТО за полгода: «Уточните возможности соответствующих предприятий Воронежа, Липецка, Тамбова и просчитайте, справятся ли они с такой задачей, хватит ли производственных мощностей. По итогам анализа ситуации уже можно будет принимать решение о сроке ввода объектов».

Олег Мухин, Андрей Цветков


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