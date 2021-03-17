Киоски не вышли фасадом

Владельцы нестационарных торговых объектов Воронежа предпринимают новые меры, чтобы отсрочить продвигаемое мэрией обновление облика киосков и павильонов. Как стало известно “Ъ-Черноземье”, региональное отделение «Опоры России» направило обращение городским и областным властям, в котором апеллирует к январскому постановлению правительства РФ о содействии малому бизнесу в сфере торговли. По мнению бизнес-сообщества, планируемое мэрией обновление киосков за полгода «не является экономически оправданным» в кризис и потребует около 2 млрд руб. Мэрия готова помочь бизнесу с поиском подрядчиков для реконструкции, но настаивает, что горожане «ждут улучшений» в сфере уличной торговли.

О том, что «Опора России» направила в мэрию Воронежа и правительство региона обращения, касающиеся обновления НТО в Воронеже, “Ъ-Черноземье” рассказал председатель воронежского отделения организации Сергей Наумов. По его словам, в обращениях предприниматели призывают чиновников соблюдать положения распоряжения правительства РФ от 30 января 2021 года. Оно рекомендует органам местного самоуправления и исполнительной власти субъектов содействовать бизнесу, эксплуатирующему НТО, чтобы тем самым способствовать обеспечению продовольственной безопасности, стимулированию предпринимательской активности и расширению возможностей сбыта отечественной продукции.

Постановление фактически говорит: власти должны перестать дергать предпринимателей, — пояснил Сергей Наумов. — В первую очередь при общении с воронежскими чиновниками мы будем апеллировать к этому документу».

По его словам, схожая ситуация с регулированием работы НТО сложилась во многих субъектах, и «Опора России» подключилась к решению подобных проблем на федеральном уровне.

Распоряжение правительства РФ, на которое теперь ссылаются воронежские предприниматели, носит рекомендательный характер. Местным органам власти в числе прочего советуют «оказывать содействие» в получении бизнесом необходимого количества мест для НТО, продлевать договоры на размещение объектов без торгов, обеспечивать максимальную доступность НТО для населения и содействовать открытию новых торговых объектов («обращая особое внимание» на необходимость увеличения количества ярмарок, рынков и мест размещения НТО). Органы исполнительной власти субъектов получили рекомендации координировать работу муниципалитетов и до 1 апреля (затем — ежеквартально) докладывать о результатах этой работы в Минпромторг. Министерство должно представить в правительство доклад об итогах первого мониторинга к 1 мая.

Новый порядок установки киосков и павильонов в Воронеже обсуждают с 2020 года. Для этого мэрия создала рабочую группу с участием чиновников и депутатов гордумы, предпринимателей, представителей прокуратуры и городской контрольно-счетной палаты; последнее заседание группы прошло 11 марта. Дискуссия обострилась в преддверии ожидаемого принятия в мае 2021 года новой схемы размещения 2,5 тыс. нестационарных торговых объектов на территории Воронежа. Обсуждается целый ряд нововведений при работе НТО, но наибольшие споры вызывает именно необходимость реконструкции объектов — фактически их замены.

На последнем заседании рабочей группы вице-мэр Людмила Бородина напомнила, что городская администрация пытается привести внешний вид объектов к единым стандартам. Мэрия планирует дать предпринимателям шесть месяцев на ввод в эксплуатацию новых объектов: предприниматели должны будут следовать принципиально новым типовым архитектурным решениям, разработанным управлением главного архитектора, в некоторых случаях с остановочными навесами и туалетными модулями. По словам госпожи Бородиной, нынешние эскизные проекты НТО «были согласованы 20 лет назад». После установки новых объектов у бизнеса будет еще полгода на устранение нарушений, выявленных комиссией.

Но полугодовой срок ввода новых объектов в эксплуатацию не устраивает бизнес. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в реготделении «Опоры России», предприниматели предлагают установить мораторий на реконструкцию нестационарных торговых объектов в Воронеже до 1 июня 2022 года и ввести поэтапный (на пять лет) график установки НТО. Это позволит «финансово подготовиться к таким высокозатратным мероприятиям», считают в городском бизнес-сообществе.

«Единовременная реконструкция торговых объектов в 2021–2022 годах в условиях катастрофического отсутствия денег у бизнеса приведет к банкротству предпринимателей и прекращению хозяйственной деятельности, что негативно скажется на бизнес-климате региона, — пояснил в ходе прошедшего вчера круглого стола (был организован воронежским центром "Мой бизнес") владелец сети "Табакерка", председатель комитета по предпринимательству и развитию потребительского рынка областной торгово-промышленной палаты Илья Ерихонов. — Мэр Вадим Кстенин предложил представителям малого бизнеса помощь в поиске подрядчиков для выполнения работ по изготовлению и установке новых НТО, однако это не решает вопрос отсутствия у предпринимателей финансовых средств для единовременного проведения работ по замене всех НТО».

По подсчетам реготделения «Опоры России», совокупно на замену всех киосков и павильонов Воронежа нужно около 2 млрд руб., что «не является экономически оправданным в условиях кризиса».

Впрочем, на прошлой неделе Вадим Кстенин заявил, что инициативой по обновлению НТО власти «не пытаются ни в коей мере ущемить предпринимателей»: «В сфере нестационарных торговых объектов горожане ждут улучшений». Градоначальник поручил управлению предпринимательства проработать техническую возможность реализации замены НТО за полгода: «Уточните возможности соответствующих предприятий Воронежа, Липецка, Тамбова и просчитайте, справятся ли они с такой задачей, хватит ли производственных мощностей. По итогам анализа ситуации уже можно будет принимать решение о сроке ввода объектов».

Олег Мухин, Андрей Цветков