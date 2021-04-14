Мэрия Перми намерена защитить от жилой застройки участок на улице Петропавловской

Департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) предложил комиссии по землепользованию и застройке установить на участке по ул. Петропавловской, 60а, зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. В департаменте считают также, что на этой территории площадью 1,1 тыс. кв. м надо ограничить высотность двумя этажами и установить нулевой коэффициент плотности застройки. На участке расположено двухэтажное здание жилищно-эксплуатационной службы, которое не используется его собственником, неким физлицом по фамилии Коровка. В мэрии полагают, что владелец участка может использовать свой актив под жилую застройку, приобретя в собственность близлежащий небольшой земельный участок.

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова отметила, что у этого участка не имеется своего проезда и в случае появления здесь жилья заехать на площадку можно будет только через территорию соседнего дома. «Жители будут недовольны, если по их дворовой территории будут подъезжать к этому дому»,— заметила Лариса Ведерникова. Министр добавила, что недовольные жители будут обращаться по этому поводу в органы власти. Начальник ДГА Мария Норова пояснила, что ограничение высотности участка двумя этажами и установление нулевой плотности застройки позволит защитить территорию по ул. Петропавловской от жилой застройки.

Члены комиссии по ПЗЗ решили направить проект на публичные слушания.