Угрожающего подросткам ножом грабителя осудили в Удмуртии

Жителя деревни Шудья Завьяловского района Удмуртии осудили за грабеж и угрозу убийством подросткам (ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ). Суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в августе 2020 года подсудимый украл из магазина одежду и шоколад. Продавцам, которые увидели пропажу, он оказал сопротивление и угрожал убийством. Затем злоумышленника сфотографировали на телефон трое подростков. После этого мужчина начал преследовать их на улице, угрожая ножом. Несовершеннолетние смогли сбежать, а грабителя задержали в тот же день.