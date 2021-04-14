В Зауралье ФСБ задержала сотрудника дорожного предприятия за вымогательство взятки

Управление Федеральной службы безопасности по Курганской области задержало сотрудника АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой» (предприятие с государственным участием, основной вид деятельности – строительство автодорог и магистралей). Как сообщает правительство региона в telegram-канале, его подозревают в вымогательстве взятки с одного из поставщиков горюче-смазочных материалов. Сведения о возможном преступлении поступили на горячую линию региональных властей. Позвонившему рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

Областное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По информации СК, речь идет о заместителе главного инженера предприятия по энергетике и промышленной безопасности. «По данным следствия, 13 апреля 2021 года, находясь на одной из центральных улиц областного центра, во время заранее назначенной встречи заместитель главного инженера по энергетике и промышленной безопасности АО “Введенское ДРСУ Автодорстрой”, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит субъекту РФ, получил от представителя заинтересованной в сотрудничестве организации взятку в виде денег в сумме 80 тыс. руб»,- говорится в сообщении Следственного комитета. В СК уточняют, что сумма была передана «за оказание дальнейшего содействия в беспрепятственных поставках топлива».

Задержанному предъявлено обвинение. Правоохранительные органы намерены добиваться его заключения под стражу.