Уральские операторы обратились в ФСБ из-за опасений по внедрению «пакета Яровой»

Уральские операторы связи написали открытое письмо ФСБ и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, в котором высказали опасения, возникшие из-за внедрения «пакета Яровой». Об этом сообщила Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС).

Напомним, в 2016 году Госдума приняла законопроекты антитеррористической направленности авторства Ирины Яровой и нескольких ее коллег из «Единой России». В числе прочего они существенно расширили требования по сбору и хранению пользовательских данных и наложили новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы.

«Операторы связи готовы выполнять нормы "пакета Яровой", в том числе, частично за счет собственных средств. Профильное сообщество осознает, что такие сложные и дорогостоящие мероприятия необходимы для решения вопросов безопасности государства, но нельзя доводить их до профанации, когда "сырые" и непродуманные постановления правительства абсолютно невыполнимы на практике»,— говорится в письме.

По мнению операторов, главными выгодоприобретателями изменений станут поставщики оборудования по хранению трафика, которое «так и простоит, оказавшись ненужным "железом"». При этом оборудование закупается в Китае, из-за чего на национальной безопасности России заработает иностранное государство, отметили в УралАОС.

В письме говорится, что «пакет Яровой» не учитывает современные принципы кодирования данных, из-за чего требование расшифровать и хранить трафик является «бессмысленным». По данным ассоциации, сегодня 96% трафика в интернете передается в зашифрованном виде, а некоторые сайты и приложения используют протоколы со сквозным шифрованием, и доступ к ним отсутствует.

Как сообщила УралАОС, передача ключей ФСБ лишит пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежам. «Речь идет об интернет-банкинге, оплате билетов и отелей и даже оказании электронных услуг на портале "Госуслуги". Не готова к нововведениям и банковская система страны: система SWIFT, созданная для проведения международных переводов не использует российские алгоритмы шифрования»,— говорится в сообщении.

Кроме того, операторы уже хранят информацию о звонках, содержании SMS, интернет-сессиях, координатах и других метаданных, достаточных для обеспечения безопасности, добавили в УралАОС. «Если все-таки "пакет Яровой" в его нынешнем виде будет внедрен — мы увидим многократный рост цен и череду банкротств небольших и средних операторов связи, поскольку оборотных средств для приобретения оборудования у них нет, а банки не одобряют кредит на их приобретение, считая, что оно является неликвидным залогом»,— заключили операторы.

Михаил Мананников