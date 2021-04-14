Патрушев: спецслужбы Украины пытаются совершить диверсии и теракты в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что спецслужбы Украины и экстремистские организации пытаются провести в Крыму диверсии и террористические акты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. По его словам, в прошлом году на полуострове удалось предотвратить шесть терактов.

«Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения»,— сказал господин Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности региона в Севастополе (цитата по ТАСС).

По его словам, в 2020 году в Крыму предотвратили шесть терактов, десять преступлений террористической направленности и выявили 23 преступления, связанных с экстремизмом. Господин Патрушев напомнил, что в этом году предотвращен теракт в Симферополе. Его планировали совершить 9 апреля сторонники международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Николай Патрушев также сообщил, что при поддержке Запада на Украине развернуты центры обучения диверсионно-разведывательных формирований. «Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств»,— сказал он. По словам секретаря Совета безопасности, риск совершения терактов в Крыму обусловлен в том числе и возвращением на полуостров из-за границы боевиков, воевавших в рядах международных террористов.

Заявления господина Патрушева прозвучали на фоне обострения конфликта в Донбассе и обвинений в адрес России в усилении военного присутствия около украинской границы. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Комиссии НАТО—Украина абсолютно все государства—члены НАТО высказались в поддержку Украины. Комиссия осудила усиление военного присутствия России на границах и призвала РФ к деэскалации.

Подробнее о позиции НАТО по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Североатлантический нюанс».