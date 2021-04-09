ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из образовательных учреждений Симферополя. По заявлению службы, теракт планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Задержаны два россиянина. Как сообщает ФСБ, они планировали нападение с использованием самодельных бомб.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя»,— приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Правоохранители изъяли у задержанных инструкции по производству взрывчатки и компоненты для ее изготовления, а также средства связи с агентами международной террористической организации.

Возбужденно уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч. 2 ст. 205.2 («Пропаганда терроризма») и ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. Как сообщило агентство, также может быть возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту.