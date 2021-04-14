Проблемный ЖК «Радужный» во Всеволожске нашел инвестора

Правительство Ленинградской области привлекло инвестора для завершения строительства ЖК «Радужный» во Всеволожске. Бывший застройщик, «Главстройкомплекс», обанкротился еще в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Неназванный инвестор по заказу дочерней структуры регионального правительства АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» займется достройкой корпуса 6.2, где квартир ждут более 400 дольщиков. Ранее для этого ЖК уже привлекался сторонний инвестор для завершения корпусов 6.1 и 6.6, в настоящий момент они сданы и введены в эксплуатацию. Работы в корпусе 6.2 планируется завершить до конца 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Мурино введен в эксплуатацию восьмилетний долгострой ЖК «Сокол».