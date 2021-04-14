Фракция ЛДПР в Курултае предлагает приостановить закон о защите животных

Фракция ЛДПР обратилась к председателю Курултая Башкирии Константину Толкачеву с предложением приостановить действие закона об ответственном обращении с животными в связи с нападениями бродячих собак на людей. Об этом "Ъ-Уфа" сообщил глава фракции Вячеслав Рябов.

Несмотря на то, что принятый в июне прошлого года закон об ответственном обращении с животными устанавливает, что агрессивных собак необходимо содержать в специальным приютах, ни в одном из 54 районов республики таких приютов нет, говорится в обращении. В результате, после отлова и стерилизации собак выпускают на улицы.

По данным МВД Башкирии, в 2020 году количество зарегистрированных нападений животных на людей только в Уфе выросло на 60% по сравнению с данными за 2019 год. При этом с 2014 по 2018 год количество таких жалоб снижалось.

Члены фракции отмечают, что в бюджете на 2020-2022 годы не предусмотрены средства на все мероприятия по отлову, лечению, стерилизации и содержанию бродячих животных, которые установлены законом. «Закон, направленный на гуманное обращение с животными, не проявил эффективности в сфере регулирования численности бездомных животных и их содержания, привел к их бесконтрольному приросту, увеличению случаев нападения, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья населения»,— говорится в обращении.

Члены фракции считают, что действие закона нужно приостановить до «момента появления возможности его реализации».

Анна Соколова