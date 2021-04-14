В Кургане утвердили график планового отключения горячей воды

ПАО «Курганская генерирующая компания» согласовало с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации областного центра график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний.

Как сообщают в мэрии Кургана, подготовка сетей в городе традиционно будет проводиться в три этапа: с 11 по 24 мая, с 15 по 28 июня и с 20 июля по 2 августа. График составили на основе нормативных сроков приостановления подачи ресурса, но общий срок испытаний и плановых работ будет зависеть от того, за какое время удастся полностью устранить выявленные нарушения в технологической работе оборудования, поясняют в КГК.

Перечни жилых домов, попадающих под проведение гидравлических испытаний, и домов, расположенных в зоне теплоснабжения котельных, отключаемых по ГВС на время проведения ремонтных работ, опубликованы на сайте городской администрации.