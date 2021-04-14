Красноярский губернатор опроверг слухи о своем назначении полпредом в Сибири

Глава Красноярского края Александр Усс опроверг информацию о своей возможной отставке и назначении на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе, появившуюся в социальных сетях на прошлой неделе.

«В Москву я езжу регулярно. Что касается слухов, я их не комментирую,— сказал господин Усс журналистам на Красноярском экономическом форуме.— Встречи президента с губернатором освещаются на его официальном портале и на телевидении. Что касается моего "перемещения", то я затрудняюсь сказать, кто это придумал, зачем. Вся моя жизнь связана с Красноярским краем. Когда я работал председателем заксобрания, меня практически ежегодно куда-то "отправляли", теперь "отправляют" вновь. Скажу цитатой Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал, и не надейтесь — я не уеду!"».

Ранее «Ведомости» сообщали, что потенциальным кандидатом на пост полпреда в Сибири называют Александра Усса. Эта информация появилась, после того как 9 апреля Владимир Путин назначил сибирского полпреда Сергея Меняйло на пост врио главы Северной Осетии. Господин Меняйло работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе с 2016 года. Пока эта должность остается вакантной.

О подозрениях губернатора Александра Усса в связи с последователями Виссариона читайте в материале “Ъ” «Красноярский губернатор открестился от сектантов».

Оксана Павлова, Новосибирск