Президент назначил Сергея Меняйло на должность врио главы Республики Северная Осетия Он был полпредом президента в Сибирском федеральном округе с 2016 года

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции со своим полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло назначил его на должность врио главы Республики Северная Осетия — Алания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаемой должности»,— говорится в тексте указа.

Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики. Ветеран боевых действий, вице-адмирал запаса. Проходил военную служба на разных должностях Северного флота, командовал бригадой надводных кораблей Каспийской флотилии занимал руководящие должности на Черноморском флоте. В 2014 году занял пост губернатора Севастополя, однако в 2016 году написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. С 2016 года — полпред президента в округе. В том же году стал членом Совета безопасности РФ.

Юлия Сасевич