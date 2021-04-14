Власти Екатеринбурга планируют заключить контракт на реконструкцию дорог в Солнечный

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил заключить муниципальный контракт на выполнение первого этапа проекта реконструкции ул. 2-я Новосибирская и Лучистая, которые связывают центр города с микрорайоном Солнечный, сообщила пресс-служба мэрии.

В частности, проект предполагает расширение проезжей части ул. Лучистая до трех полос в сторону микрорайона, говорится в сообщении. Через разделительную полосу построят двухполосную проезжую часть в сторону центра Екатеринбурга. Планируется также увеличить ширину моста через реку Патрушиху до четырех дорожных полос и расширить перекрестки ул. Лучистая с ул. Счастливая и Чемпионов. Протяженность реконструируемого участка составит 1,1 тыс. м. Работы планируют завершить до конца 2024 года.

Кроме того, планируется обновление очистных сооружений улично-дорожной сети Солнечного. Как сообщила пресс-служба мэрии, сейчас ливневая канализация в микрорайоне оборудована только одним приемником дождевых стоков с проезжей части. В рамках первого этапа реконструкции рассчитывают построить трехсекционный аккумулирующий резервуар и три подземных комплекса очистных сооружений. Их производительность составит по 150 литров в секунду у каждого.

«Реконструкция улиц, ведущих в Солнечный, позволит значительно улучшить сложную транспортную обстановку на этой городской территории, а жителям микрорайона — быстро и с комфортом добираться до любой точки города»,— говорится в сообщении. В мэрии добавили, что после окончания первого этапа работ власти планируют начать проектирование трамвайной линии в микрорайон.

Михаил Мананников