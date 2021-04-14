Донской парламент принял поправки в закон о «наливайках»

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области утвердили поправки в областной закон о регулировании продажи алкоголя в объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года. В нем установлено, что торговать спиртными напитками в заведениях общепита в многоквартирных домах нельзя, если площадь помещения составляет менее 50 кв. м. «Ограничительная мера действует только в отношении продажи спиртных напитков. Сами точки общепита не закрываются, их не лишают права торговать другими продуктами»,— говорится в сообщении. В федеральном законе значится, что заведение должно иметь прощадь не менее 20 кв. м, чтобы осуществлять продажи алкоголя.

В сообщении отмечаются, что ограничения для работы «наливаек» депутаты считают щадящим. В связи с принятием закона прогнозируется, что количество таких объектов общепита в области сократиться на 7%, а именно с 945 до 883. «Однако эта мера позволит снизить регулярное употребление алкогольных и крепких спиртных напитков»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева