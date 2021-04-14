Власти Москвы надеются на снятие ограничений на въезд трудовых мигрантов

Власти Москвы надеются на снятие ограничений по въезду трудовых мигрантов в город, однако все зависит от эпидемиологической обстановки, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Миграционный центр открыл представительство в Узбекистане, а также открывает в Таджикистане, чтобы подбирать рабочую силу и ввозить ее в Москву по заявкам работодателей столицы, добавил он. Речь идет об обеспечении рабочей силой тех проектов, которые остро в них нуждаются.

«Мы, безусловно, считаем, что необходимо снимать ограничения по въезду трудовых мигрантов. Но тут первоочередное — это эпидемиологическая безопасность на территории Москвы, поэтому у нас тут есть уполномоченный орган — Роспотребнадзор, который по возможности снимает такие ограничения»,— сказал господин Ефимов (цитата по ТАСС). И отметил, что о полном открытии границ речи пока не идет.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране не хватает мигрантов для «реализации амбициозных планов»: их количество сократилось за последний год. Это, в частности, касается проектов в сфере строительства.

Напомним, МВД России разрабатывает законопроект по упрощению легализации незаконных мигрантов, оказавшихся «в особых обстоятельствах». Предполагается, что их не будут наказывать за нарушение миграционного законодательства, а уже принятые санкции отменят. Ранее ведомство также создало единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде.

О других предложениях МВД для иностранцев — в материале “Ъ” «Запалечных дел мастер».