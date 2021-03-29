МВД сообщило о создании аналога «Госуслуг» для мигрантов

В России будет создана единая информационная платформа учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ на запрос МВД. Профиль в системе будет включать информацию о правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

Цифровой профиль позволит иностранцам вступать в трудовые отношения с работодателем, подтверждать обучение, платить налоги и совершать другие платежи. Также систему планируется использовать для того, чтобы уведомлять о необходимости выезда из России.

Создание информационной системы с возможностью хранения цифрового профиля, по сообщению МВД, включено в план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики в 2020-2022 годах. Сроки планируемого запуска системы не приводятся.

Ранее МВД сообщало, что разработало законопроект, предусматривающий создание двух цифровых реестров — для иностранных граждан и для их работодателей. Компании, которые нанимают иностранную рабочую силу, должны будут зарегистрироваться в системе.

О том, какие еще нововведения в отрасли предлагает МВД, — в материале “Ъ” «Запалечных дел мастер».