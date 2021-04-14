В Краснодаре офисное здание института «ИнжГео» продано за 171 млн рублей

В ходе банкротства ЗАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт (НИПИ) «ИнжГео» с торгов продан самый значимый актив должника – недостроенное офисное здание в Краснодаре, информация о сделке опубликована Единым федеральным реестром сведений о банкротстве. Здание площадью 11 тыс. кв. м приобрел индивидуальный предприниматель Аркадий Асриев, цена продажи составила 171 млн руб.

Краснодарское ЗАО НИПИ «ИнжГео» было крупным участником рынка по проектированию объектов нефтегазового комплекса, работало на объектах Балтийской трубопроводной системы и нефтепровода «Восточная Сибирь—Тихий океан». В 2008 году в руководстве компании произошел конфликт, вылившийся в попытку силового захвата офиса института. В 2016 году кредиторы инициировали банкротство ЗАО, в июле 2020 года институт «ИнжГео» был признан несостоятельным. На момент банкротства акционерами ЗАО были бывший гендиректор ЗАО НИПИ «ИнжГео» Орест Кашараба и Haarselhorst Pensioen B.V. (Нидерланды).

Анна Перова, Краснодар