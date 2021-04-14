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15 апреля в Сочи завершится отопительный сезон

С 15 апреля коммунальные службы курортного города прекратят подачу отопления в прибрежной зоне, а с 20 апреля тепло перестанет поставляться жителям предгорных и горных районов, сообщает пресс-служба Сочи.

«В связи с тем, что в прибрежной зоне города среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет уже более 8 градусов тепла, теплоснабжающие организации переходят на летний режим работы», - рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Артур Рогонян. Он также уточнил, что согласно постановлению администрации Сочи, руководители медицинских и образовательных учреждений могут по индивидуальным обращениям продлить сроки отопительного периода.

Всего на территории курорта функционируют пять единых теплоснабжающих организаций. МУП «Сочитеплоэнерго» обслуживает около 100 тыс. потребителей.

Андрей Ульченко


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