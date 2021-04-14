Депутаты одобрили новые штрафы для СМИ

Комитет Госдумы по законодательству утвердил 14 апреля ко второму чтению поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) о наказании за неправомерное использование на митингах отличительного признака представителя СМИ.

Ко второму чтению депутаты исключили из законопроекта наказание в виде обязательных работ. В то же время в документ внесли поправки о штрафах за распространение в СМИ материалов СМИ-иностранного агента (или юридического лица, включенного в этот реестр) без указания на данный статус — до 2,5 тыс. руб. для граждан и до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Напомним, в конце прошлого года был принят закон, запрещающий журналистам при осуществлении профессиональной деятельности на публичном мероприятии принимать участие в его проведении, в том числе «проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия путем распространения листовок, использования плакатов». Им также запрещено «скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ». Кроме того, в первом чтении были приняты поправки к КоАП о наказании за использование этого знака лицом, не имеющим на него права,— штраф до 30 тыс. руб. или обязательные работы до 50 часов.

Мария Макутина