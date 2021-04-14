Пермский замглавы пока не перешел в правительство

Замглавы администрации Перми, курирующий ЖКХ и инфраструктурные вопросы, Игорь Субботин продолжает работать на своей должности, свидетельствуют данные сайта мэрии. Ранее собеседники “Ъ-Прикамье” утверждали, что уход господина Субботина с должности ориентировочно может состояться 14 апреля — он мог занять пост министра ЖКХ края. Вместе с ним в ведомство мог перейти и начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов.

По одной из версий, переход чиновника мог не состояться из-за того, что ему не согласовали переход в министерство членов его команды.

Впрочем, источник, близкий к городской администрации, это не подтверждает, отмечая, что это временная заминка и кадровое решение состоится позже.