В Туле задержаны четыре последователя свидетелей Иеговы

Полицейские в Туле задержали четырех организаторов регионального структурного подразделения свидетелей Иеговы (организация признана Верховным судом РФ экстремистской, ее деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Также задержаны несколько активных участников ячейки в возрасте от 25 до 66 лет. В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты запрещенная литература, фотоальбомы, материалы лекций, документы, компьютеры и оргтехника, накопители информации.

Накануне организаторы ячейки свидетелей Иеговы были задержаны в Ярославле, в отношении них также возбуждено уголовное дело. Следователи Следственного комитета при силовой поддержке ФСБ, полиции и Росгвардии провели 31 обыск по этому делу.

О приговоре краснодарскому верующему за Zoom-богослужения читайте в материале “Ъ” «7,5 лет за веру в Иегову».

Александр Тихонов, Ярославль