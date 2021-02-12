7,5 лет за веру в Иегову Краснодарский верующий осужден за Zoom-богослужения

В Краснодарском крае последователь вероучения свидетелей Иеговы Александр Ившин осужден на рекордный срок заключения — он получил 7 лет 6 месяцев колонии за «продолжение деятельности экстремистской организации». Двое его единоверцев в Сочи также получили реальные сроки — за «подпольные богослужения» и «проповеди с использованием Zoom». Господин Ившин и другие верующие не признают себя виновными и настаивают на том, что реализуют свое конституционное право на свободу совести.

Краснодарский краевой суд сообщил о вынесении приговоров в отношении трех последователей вероучения свидетелей Иеговы, которые признаны виновными в организации деятельности запрещенного религиозного объединения (ст. 282. 2 УК РФ). Напомним, в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацией Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, деятельность центра и его филиалов запрещена. При этом само вероучение не запрещалось, то есть верующие имеют право исповедовать религию и проводить богослужения, но силовики расценивают их встречи и религиозные мероприятия как «организацию» или «возобновление» экстремистской деятельности. «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщает о 399 известных правозащитникам случаях уголовного преследования свидетелей Иеговы.

Суд в Абинске установил, что местный пенсионер Александр Ившин организовал «подпольную деятельность» религиозной общины. В частности, господин Ившин проводил богослужения с использованием программы Zoom, читал проповеди, распространял религиозную литературу и собирал денежные пожертвования от своих единоверцев. «Противоправная деятельность» господина Ившина была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе следствия и суда 63-летний Александр Ившин не признал себя виновным, заявив, что он реализует свое конституционное право свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Суд назначил господину Ившину 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима — это рекордный срок за всю практику преследования свидетелей Иеговы в современной России. Александр Ившин, находившийся во время процесса на подписке о невыезде, был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Кроме того, Хостинский районный суд осудил еще двух «свидетелей».

По мнению следствия, Вячеслав Попов и Николай Кузичкин «возобновили» в Сочи деятельность религиозного объединения, создали несколько групп верующих, с которыми проводили онлайн-собрания.

Вячеслав Попов приговорен к году и месяцу лишения свободы, Николай Кузичкин — к году и десяти месяцам, обоим предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

Последователь вероучения Свидетелей Иеговы Николай Кузичкин Фото: Jehovah's witnesses in Russia

Связаться с единоверцами осужденных для получения комментария “Ъ” не удалось — все ресурсы запрещенных организаций «Свидетели Иеговы» в интернете заблокированы, телефоны не работают.

Анна Перова, Краснодар