7,5 лет за веру в Иегову

В Краснодарском крае последователь вероучения свидетелей Иеговы Александр Ившин осужден на рекордный срок заключения — он получил 7 лет 6 месяцев колонии за «продолжение деятельности экстремистской организации». Двое его единоверцев в Сочи также получили реальные сроки — за «подпольные богослужения» и «проповеди с использованием Zoom». Господин Ившин и другие верующие не признают себя виновными и настаивают на том, что реализуют свое конституционное право на свободу совести.
Краснодарский краевой суд сообщил о вынесении приговоров в отношении трех последователей вероучения свидетелей Иеговы, которые признаны виновными в организации деятельности запрещенного религиозного объединения (ст. 282. 2 УК РФ). Напомним, в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацией Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, деятельность центра и его филиалов запрещена. При этом само вероучение не запрещалось, то есть верующие имеют право исповедовать религию и проводить богослужения, но силовики расценивают их встречи и религиозные мероприятия как «организацию» или «возобновление» экстремистской деятельности. «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщает о 399 известных правозащитникам случаях уголовного преследования свидетелей Иеговы.
Суд в Абинске установил, что местный пенсионер Александр Ившин организовал «подпольную деятельность» религиозной общины. В частности, господин Ившин проводил богослужения с использованием программы Zoom, читал проповеди, распространял религиозную литературу и собирал денежные пожертвования от своих единоверцев. «Противоправная деятельность» господина Ившина была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд назначил господину Ившину 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима — это рекордный срок за всю практику преследования свидетелей Иеговы в современной России. Александр Ившин, находившийся во время процесса на подписке о невыезде, был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.
Кроме того, Хостинский районный суд осудил еще двух «свидетелей».
Вячеслав Попов приговорен к году и месяцу лишения свободы, Николай Кузичкин — к году и десяти месяцам, обоим предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.
Связаться с единоверцами осужденных для получения комментария “Ъ” не удалось — все ресурсы запрещенных организаций «Свидетели Иеговы» в интернете заблокированы, телефоны не работают.