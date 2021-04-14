«Нижфарм» сработал в убыток в 2020 году

Убыток «Нижфарма» (российская структура немецкого производителя лекарств Stada) по итогам 2020 года составил 2,8 млрд руб. против 631 млн руб. чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности предприятия. При этом прибыль от продаж увеличилась в три раза, до 8,54 млрд руб. Выручка по итогам года выросла на 81% до 39,34 млрд руб.

Дебиторская задолженность за год увеличилась с 10 млрд руб. до 24,96 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность – с 7,3 млрд руб. до 15 млрд руб.

В 2020 году «Нижфарм» привлекал в Альфа-банке кредиты на общую сумму 22,2 млрд руб. в рамках сделки по приобретению портфеля продуктов Takeda, пишет «Интерфакс». Для этих же целей компания привлекла заем на €407,5 млн от Nidda Healthcare Holding GmbH (Германия, связанная сторона — мажоритарный акционер Stada Arzneimittel AG). Сделку по приобретению российского портфеля продуктов Takeda Pharmaceutical Co. закрыли в начале 2020 года. Ее сумма составила $660 млн.