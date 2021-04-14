«Первый внедорожник в новейшей истории»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках модели.

13 апреля Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq. Модель стала первым внедорожником марки в ее новейшей истории, на сегодняшний день их уже восемь — Skoda считает отдельными моделями спортивные модификации. Кроме того, некоторые автомобили представлены исключительно на рынках Индии и Китая. И тем не менее. На сегодняшний день кроссоверы составляют 40% автомобилей, которые продает по всему миру чешский бренд. Что же касается непосредственно Kodiaq, то эта модель с момента премьеры четыре года назад до конца 2020-го разошлась по миру тиражом, превышающим 600 тыс. экземпляров.

Итак, какие обновления? Во внешности обращает на себя внимание приподнятый капот с более вертикальной решеткой радиатора и более узкие светодиодные фары, которые в качестве опции могут быть полностью светодиодными матричными. Металлические накладки переднего и заднего бампера добавляют общему образу внедорожные штрихи. Сзади новый спойлер на багажной двери и дефлекторы по бокам от заднего стекла.

Колесные диски нового дизайна, которые теперь могут быть и диаметром 20 дюймов, не только для красоты, но и для улучшения аэродинамики, а значит, для топливной экономичности. Хотя для нового Kodiaq и так предусмотрена гамма моторов, как бензиновых, так и дизельных, которые отличаются большей отдачей при меньшем аппетите, если сравнивать с актуальной моделью.

В салоне кроме элементов декора, таких как контрастная строчка прошивки кожи или новые цвета подсветки интерьера, надо упомянуть, что впервые для модели список опций включает эргономичные сиденья из перфорированной кожи, снабженные электроприводом, вентиляцией и функцией массажа. Кроме того, в семейном внедорожнике Skoda теперь доступна цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. В России обновленная Skoda Kodiaq появится осенью нынешнего года. Информация по версиям, комплектациям и ценам станет доступна ближе к началу продаж.