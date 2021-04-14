Гендиректор ПЗСП заявился на праймериз в краевой парламент

Генеральный директор АО «Пермский завод силикатных панелей» (ПЗСП) Евгений Демкин подал документы на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в заксобрание по округу №3. Об этом сообщает пресс-служба партии. Действующим депутатом по данному округу является отец Евгения Демкина, бывший секретарь реготделения «Единой России», председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП» Николай Демкин.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Прием документов на праймериз заканчивается 29 апреля.