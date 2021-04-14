Суд отказался изменить приговор экс-главе Целинского района за выдачу некачественного жилья сиротам

Ростовский областной суд во вторник рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему главе Целинского района Борису Сорокину и оставил его без изменения. Потерпевшие намерены обжаловать решение в кассационной инстанции, сообщил “Ъ-Юг” их представитель Валерий Калуцкий.

Напомним, Бориса Сорокина признали виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Как установил Целинский районный суд, он в 2018 году подписал акты приема-передачи квартир, которые предназначались для детей-сирот и оказались некачественными. Суд назначил экс-чиновнику 80 тыс. руб. штрафа, но сразу же освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор обжаловала и сторона обвинения, и сторона защиты. Потерпевшие добивались для экс-чиновника реального срока, прокуратура запрашивала три года лишения свободы. Сторона защиты настаивала на полном оправдании Бориса Сорокина. Однако приговор был оставлен без изменения. Потерпевшие намерены оспорить это решение в кассационном суде.

Подробнее о деле Бориса Сорокина читайте в тексте «Наказание не поспело к сроку»

Кристина Федичкина