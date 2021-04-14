Минспорта взыскивает с хоккейного клуба «Сибирь» 595 млн рублей

В конце апреля суд рассмотрит иск министерства физической культуры и спорта Новосибирской области к хоккейному клубу «Сибирь». Министерство потребовало с организации 595 млн руб.

В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области по итогам проверки использования средств областного бюджета для оказания поддержки спортивным командам сообщала о нарушениях при выделении субсидии ХК «Сибирь». По данным аудиторов, ХК «Сибирь» была предоставлена субсидия на общую сумму 595 млн руб. (в 2016 году — 295 млн руб., в 2017 году — 300 млн руб.). Субсидия, отмечалось в отчете, была предоставлена организации при наличии задолженности перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами, что нарушает условия выделения таких средств, установленные постановлением правительства региона.

Оксана Павлова