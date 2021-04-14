В Воронежской области за сутки произошло восемь лесных пожаров общей площадью 396 га

За минувшие сутки в Воронежской области произошло восемь пожаров на землях лесного фонда; пройденная огнем площадь превысила 396 га. Об этом сообщило ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

По состоянию на полночь 14 апреля продолжалось тушение шести лесных пожаров: четырех на 365 га на землях лесфонда, а также двух на 15 га в Хоперском заповеднике.

Воронежские лесные пожары — крупнейшие из всех, которые российским лесникам пришлось тушить минувшей ночью.

Общая площадь земель лесного фонда, пройденных огнем в Воронежской области с начала 2021 года, к полуночи 14 апреля достигла 397,13 га (11 пожаров). Еще сутками ранее этот показатель составлял 0,53 га (три пожара). Площадь лесных пожаров в Воронежской области в 2021 году — наибольшая среди регионов Центрального федерального округа, а также превышает площадь пожаров в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Как ландшафтный пожар 13 апреля перешел на дома в Бобровском районе Воронежской области — в публикации “Ъ-Черноземье” «Будто Бог на нас обиделся».

Олег Мухин