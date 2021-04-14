Финская Omos OY вложит 1 млн евро в производство по переработке баранины в Туве

Финская компания Omos OY готова софинансировать 25% (не менее 1 млн евро) стоимости инвестпроекта по организации в Туве предприятия по заготовке и переработке мясной продукции, сообщает пресс-служба Красноярского экономического форума (КЭФ).

В среду в рамках КЭФа инвестор подписал с правительством Республики Тыва и «Корпорацией развития Енисейской Сибири» соглашение о сотрудничестве с целью объединения усилий в реализации проекта. Он предусматривает организацию переработки баранины на базе модульных конструкций финского производства и дальнейшею сертификацию продукции для поставки в страны Евросоюза. В качестве площадки для размещения рассматривается агропромышленный парк «АгроТыва» в Кызыле.

Финская компания обязалась организовать переработку и сбыт 20 т мясной продукции в месяц.

«Наша баранина очень востребована. Об этом говорят эксперты и гости республики. Сегодня мы осуществляем точечные поставки продукции по Сибири и в Московскую область, но в больших масштабах рынки до сих пор не осваивали»,— пояснил зампредседателя правительства республики Олег Бады.

Заместитель генерального директора АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Алексей Николаев уточнил, что этот этап реализации проекта предполагает переработку продукции и экспорт полуфабрикатов в вакуумной упаковке в страны Прибалтики и Скандинавии. «Всего мы планируем привлечь четыре миллиона евро — запланированы организация откормочных площадок и убойного цеха, открытие цеха по производству колбасно-фаршевых изделий для местного населения»,— сказал он.

Дарья Решетникова