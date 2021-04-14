«Роковые яйца» встревожили бизнес

Государственное регулирование цен может коснуться мяса птицы. Правительство обратило внимание на подорожавшую курицу и яйца. За последние 60 дней данные категории товаров выросли в цене более чем на 10%. Это дало властям право запустить механизм заморозки, о чем заявили в Минсельхозе, пишет “Ъ”. Хотя потом в ведомстве сказали, что это не их компетенция. Участников рынка новости встревожили: бизнес в состоянии справиться своими силами, утверждают собеседники “Ъ FM”. Они и вовсе прогнозируют скорое снижение стоимости. Что происходит с ценами на мясо птицы? И будут ли их замораживать? Разбирался Иван Корякин.

Мало того, что мясо птицы и яйца подорожали более чем на 10%, так рост цен коснулся всех регионов. Этого более чем достаточно для установки предельных розничных цен — власти имеют право запустить механизм, если подорожание зафиксировано хотя бы в одном субъекте. Такое правило действует с декабря 2020 года.

Решение, наверное, будет приниматься, приводит газета “Ъ” слова замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, которая на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами и обратила внимание на рост цен. Но почему они выросли? Последние месяцы продавцы были вынуждены реагировать на подорожание в оптовом сегменте, говорит президент Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков: «Мы покупали яйца по цене выше той, по которой продавали.

Об этой ситуации мы докладывали на совещаниях в правительстве, в Минпромторге, в Минсельхозе, писали официальные письма для того, чтобы были приняты какие-то взвешенные решения, не убивающие бизнес».

Производители были вынуждены поднимать цены на фоне сокращения производства, нарушения поставок и вспышек птичьего гриппа. При этом каждый год спрос увеличивался на 10-20%, подсчитали на рынке. Но любопытно, что предложение Минсельхоза прозвучало именно в тот момент, когда отпускные цены пошли вниз, говорит президент консалтинговой компании AGRIFOOD Strategies Альберт Давлеев: «Рекордный потолок оптовых цен реализации тушки бройлера, филе грудки бройлера — это позиции индикативные. Они диктуют цены на другие виды продукции из мяса птицы и снизились за последние две недели примерно со 140 руб. за тушку до 130, а то и 126 руб. Филе грудки — с 250 до 220 руб., а это очень серьезное падение, больше чем на 10%».

Торговые сети и крупные производители и так договаривались между собой о сдерживании отпускных цен на фоне возросшего спроса. По крайней мере, “Ъ” в начале марта писал о неформальном соглашении.

И это лучше, чем государственное регулирование. Механизмы, которые вводились для масла и сахара, к яйцам и курице просто неприменимы, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: «Предположим, государство установило такую цену. Означает ли это, что государство установит также предельные цены на составляющие кормов — зерно, аминокислоты? Некоторые выросли на 260% в цене, витамины — на 100%. Тогда нужно идти вниз по цепочке и устанавливать предельные цены на все».

Запуск механизма заморозки, если на это пойдут власти, займет пару недель, полагают собеседники “Ъ FM”. И как раз за это время ситуация в рознице должна стабилизироваться сама собой, продолжает Альберт Давлеев: «Объем закладки инкубационного яйца вырос, а цена на комбикорма пошла вниз.

Стабилизация ситуации по спросу и предложению прогнозируется именно к концу мая.

В июне будет большее насыщение рынка и дальнейшее снижение цены. В июне-июле и тем более в августе, когда начнется овощной сезон, у нас уже будет низкая цена, возможно даже ниже, чем в конце 2020 года».

Главное, соглашаются собеседники “Ъ FM”, наращивание объемов производства, что позволит контролировать оптовые цены. Но еще важнее — невмешательство в работу естественных механизмов, говорят на рынке. Там бы сдерживанию предпочли сдержанность.