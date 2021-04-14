Красноярский аэропорт направит на проект грузового терминала 611 млн рублей

Международный аэропорт Красноярска (ООО «Аэропорт Емельяново») вложит в проект грузового терминала 611 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора авиапредприятия Андрея Метцлера.

По словам господина Метцлера, под терминал будет реконструировано здание бывшего недостроенного ангара, предназначенного для самолетов Ту-154.

Как писал “Ъ-Сибирь”, ввести новый объект в эксплуатацию предполагается до конца этого года. Его пропускная способность составит 50 тыс. т грузов в год. В нем будут обустроены специальные зоны для обработки е-commerce, почты (до 3,5 тыс. т в год) и хранения температурно-чувствительных грузов.

По информации пресс-службы аэропорта, существующий грузовой склад, мощностью 50 тыс. т в год, находится в управлении грузового оператора — ООО «Сибирь Карго Сервис». Действует с 2009 года.

Аэропорт Красноярска начал строиться в 1970 году в 27 км от Красноярска. Введен в эксплуатацию в октябре 1980 года. В 1993 — получил статус международного. Грузопоток в прошлом году составил 16,4 тыс. т. По итогам 2020 года ООО «Аэропорт Емельяново» увеличило чистую прибыль на 47% (до 418 млн руб.)

Подробнее о финансовых результатах сибирских аэропортов — в материале “Ъ-Сибирь” «Прибыли с грузом».

Екатерина Лукашевич