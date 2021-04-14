Всем подавшим заявления сотрудникам «Алексиевской» в Кузбассе погасили долги по зарплате

Более 700 человек, или 88% бывших и действующих сотрудников обанкротившегося АО «Шахта "Алексиевская"» в Кузбассе уже получили выплаты по долгам по заработной плате, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

«Процедура оформления выплат была максимально упрощена, поэтому всего за несколько дней деньги получили все, кто на данный момент подал заявления»,— заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Выплаты начались с 7 апреля, полностью задолженность планируется погасить до 21 апреля.

Проблему задолженности по зарплате работникам признанного банкротом АО «Шахта "Алексиевская"» (вела добычу угля в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса до мая 2020 года) Сергей Цивилев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсуждали 6 марта во время визита последнего в Кемерово. Позже, 11 марта, стало известно, что правительство направит более 200 млн руб. на погашение задолженности по зарплате работникам «Алексиевской».

Законодательное собрание Кузбасса 31 марта внесло изменение в областной бюджет 2021 года об ассигновании 202,9 млн руб. субсидий Фонду развития промышленности Кузбасса, который и рассчитывается с горняками «Алексиевской».

Игорь Лавренков, Кемерово