Правительство РФ направит 200 млн рублей на погашение долгов по зарплате на шахте «Алексиевская» В настоящее время на кузбасском предприятии работает 196 человек

Российское правительство направит более 200 млн руб. на погашение задолженности по зарплате работникам АО «Шахта «Алексиевская», заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, «эти средства люди должны получить как можно быстрее, важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись».

Проблема с задолженностью по зарплате на этом предприятии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и премьер обсуждали 6 марта во время визита господина Мишустина в Кемерово. Тогда глава региона пояснил, что шахта «Алексиевская» находится в банкротстве с 2017 года, и примерно год как остановилась. В настоящее время на ней работает 196 человек, остальные люди переведены на работу в другие организации. Имущество шахты выставлено на торги со стартовой ценой в 600 млн руб.

Сергей Цивилев заявил, что «будем разговаривать с угольщиками, так как цена понизилась, чтобы они активно участвовали в приобретении этой шахты, но они считают её очень убыточной». По его словам, «самый лучший вариант, чтобы кто-то из угольщиков её купил, тогда появится серьёзная возможность погасить задолженность по зарплате, а других законных способов погасить, например из бюджета, к сожалению, не существует, иначе мы бы это давно исполнили». Михаил Мишустин в ответ пообещал оказать помощь, чтобы люди получили зарплату, а в дальнейшем силами правоохранительных органов и ФНС разобраться в ситуации.

Ранее работники АО «Шахта "Алексиевская"» обратились к президенту России, в Госдуму и Совет федерации с просьбой помочь решить проблему с долгами по зарплате.

Игорь Лавренков, Кемерово