На Дону выявили девять случаев заражения «британским» штаммом COVID-19

На семи территориях Ростовской области у девяти человек был выявлен «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев во время заседания штаба по противодействию COVID-19.

Господин Ковалев отметил, что эти люди не выезжали за границу. «Нами проводится мониторинг изменчивости циркулирующих штаммов. На сегодняшний день мы можем отметить что в Ростовской области выявлено девять таких случаев. Все измененные мутанты — это „британская“ линия. В Шахтах и Таганроге выявлено по два случая, в Кашарском, Мясниковском, Семикаракорском, Каменск-Шахтинске и Ростове — по одному. При этом ни один из людей, у кого установлен штамм, не выезжал за границу. Это еще раз подчеркивает актуальность исполнения ограничительных мероприятий», — сказал господин Ковалев.

Наталья Шинкарева