В Москве у сотрудников журнала DOXA проходят обыски

Студенческое издание DOXA сообщило, что в его редакции и дома у четырех сотрудников сегодня утром начались обыски. Обыски идут по месту жительства редакторов Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина, Армена Арамяна и Аллы Гутниковой, сообщает журнал в Telegram. По словам Натальи Тышкевич, обыски проводят из-за видео, которое DOXA удалила по требованию Роскомнадзора, дело завели «по экстремистской статье».

Адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев сообщил “Ъ”, что обыск у господина Арамяна проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), они изымают технику. Армена Арамяна собираются везти в СКР. Около 8:40 обыск в редакции журнала закончился.

Позже Наталья Тышкевич сообщила, что обыски проводят из-за видео, которое DOXA удалила по требованию Роскомнадзора. По ее словам, дело завели «по экстремистской статье». DOXA со ссылкой на слова силовиков сообщает, что Наталья Тышкевич находится в статусе обвиняемой по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).

В январе Роскомнадзор потребовал удалить обращение журнала о недопустимости ограничения прав студентов в преддверии протестов, сообщала «Апология протеста» в Telegram. По данным Роскомнадзора, в видео было «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», в частности призывы участвовать в несогласованных протестах.

Интернет-журнал DOXA создала группа студентов ВШЭ. Редакция заявляла, что цель журнала — «создание условий для формирования независимого и критического взгляда на проблемы современного университета». Журнал активно освещал летние московские митинги, собирал средства на штрафы. В феврале 2021 года он опубликовал список находящихся в спецприемнике в Сахарово после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.