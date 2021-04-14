Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в кофейне Cofix, где продали антисептик вместо воды

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарных норм в кофейне Cofix на Охотном ряду. По сообщению ведомства, проверка была проведена после сообщений СМИ о том, что посетительнице кофейни продали антисептик вместо питьевой воды. Представителя юрлица кофейни вызвали для составления протоколов.

«По факту выявленных нарушений юридическое лицо ООО "Рахмилевич Сахар" вызвано на составление протокола об административном правонарушении и протокола о временном запрете деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП»,— указано на сайте Роспотребнадзора. Кофейне может грозить до 500 тыс. руб. штрафа или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В числе нарушений, выявленных надзорным ведомством — отсутствие маркировки дезинфицирующего средства и приготовление рабочих растворов в ванне для мытья инвентарю. Также в кофейне, по сообщению Роспотребнадзора, нет инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств, а контроль за ношением масок и перчаток среди посетителей отсутствует.

13 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в одной их кофеен Cofix посетительнице вместо воды продали растворитель, после чего та сделала глоток. Пресс-служба Cofix подтвердил инцидент, уточнив, что женщине продали антисептик. Средство оказалось в бутылке из-под питьевой воды из-за нарушения условий транспортировки между кофейнями, объяснила компания. «Виновные сотрудники кофейни наказаны и отстранены от работы»,— указано на сайте Cofix.