Сенат США утвердил Шерман на пост первого замглавы Госдепартамента

Сенат США утвердил назначение Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря США. За утверждение госпожи Шерман проголосовало 56 сенаторов, против — 42. К проголосовавшим «за» сенаторам от Демократической партии примкнули шесть республиканцев.

Уэнди Шерман занимала пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам в администрации Барака Обамы. Тогда она была главным переговорщиком США по иранской ядерной проблеме. Нынешний президент США Джо Байден представил кандидатуру господин Шерман 16 января, до своей инаугурации.

США вышли из договоренностей по атому при президенте-республиканце Дональде Трампе. Представители Республиканской партии выступали против назначения госпожи Шерман из-за ее причастности к сделке. В марте госпожа Шерман заявила, что переговоры с Ираном должны вестись исходя из текущей обстановки, а не «с ностальгией по тому, что могло бы быть» (цитата по Reuters).

О ядерной программе Ирана — в материале “Ъ” «Иранские центрифурии».