Рустам Минниханов улетел в Боснию и Герцеговину

Президент Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова.

В Сараево у господина Минниханова запланирована встреча с министром внешней торговли и экономических отношений страны Сташей Кошарацем, который также возглавляет межправительственную Российско-Боснийско-Герцеговинскую комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Кроме того, в столице пройдет круглый стол «Татарстан — Босния и Герцеговина», где стороны «планируют обсудить актуальные направления сотрудничества».

Господин Минниханов также намерен встретиться с руководителями Боснии и Герцеговины: председателем президиума Милорадом Додиком (президент от сербов) и членами президиума Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем (президенты от босняков и хорватов соответственно).

Президента Татарстана сопровождают министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, руководитель Агенства инвестиционного развития Талия Минуллина, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, управляющий директор АО «Казанский вертолетный завод» Алексей Белых, а так же руководство холдинга «Вертолеты России».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"