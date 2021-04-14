«Площадки строятся, но не заполняются»

Власти Татарстана решили простимулировать приток резидентов в промпарки, открытые в сельских районах: некоторые из них заполнены лишь на 5%. Вчера комитет по бюджету Госсовета одобрил законопроект, предполагающий предоставление для работающих на их площадях предпринимателей налоговых льгот на сумму около 15 млн руб. в год. Некоторые депутаты усомнились в эффективности таких мер, полагая, что речь идет о попытках «хоть кого-то затащить» на площадки, которые «понаплодили» власти (всего в Татарстане 100 промпарков). Эксперты полагают, что промышленные площадки начнут активно заполняться, когда будет решен вопрос высоких тарифов на электроэнергию.

Вчера комитет Госсовета по бюджету, налогам и финансам одобрил пакет законопроектов о предоставлении налоговых льгот резидентам промышленных парков, при условии их заполненности не более чем на 70%. На преференции могут рассчитывать предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса.

В частности, для резидентов ставка по упрощенной системе налогообложения (УНС) «доходы минус расходы» будет снижена до 5% (сейчас — 15%). Для тех, кто готов платить налог от общего объема доходов, ставку снизят до 1% (сейчас — 6%). Для остальных предпринимателей власти готовы сделать нулевую ставку по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. В то же время налог на прибыль сохраняется.

Сейчас в Татарстане в 40 районах и двух городских округах построены 100 промышленных парков, где работают 1,5 тыс. резидентов и создано 32 тыс. рабочих мест. По данным министерства экономики республики, в 2019 году резиденты промпарков отгрузили продукции на 204 млрд руб., за девять месяцев 2020 года — 166 млрд руб. Общие налоговые отчисления составили 29,9 млрд руб. и 16,3 млрд руб. соответственно. Ранее налоговые льготы на уровне республики промышленным паркам не предоставлялись (отдельные решения были приняты районными властями в отношении местных налогов).

Льготы, как предполагается, коснутся только 43 промпарков — тех, что расположены в сельских районах и заполнены на 5–70%. Преференции не будут распространяться на уже успешные площадки в Казани и Набережных Челнах (такие как технополис «Химград», камский индустриальный парк «Мастер» и т.д.), рассказал первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибагатуллин.

Глава бюджетного комитета в парламенте, соавтор законопроектов Леонид Якунин («Единая Россия») добавил, что «в сельской местности, где созданы парки, не все туда идут», наоборот, «оттуда бежит народ в города». Он подчеркнул, что законопроекты будут способствовать «созданию рабочих мест» и «развитию сельских территорий»: «Цель одна — сориентировать бизнес, чтобы он пошел в сельские районы».

Господин Якунин пояснил “Ъ-Казань”, что преференции резидентам будут предоставлять один раз на срок до 10 лет в рамках заключенного между предпринимателем и промышленным парком соглашения.

Ежегодно выпадающие от льгот доходы бюджета Татарстана оцениваются примерно в 15,2 млн руб. «Но концепция развития промышленных парков позволяет рассчитывать, что данные потери до конца года будут перекрыты за счет привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и дополнительных отчислений по налогу на доходы физических лиц и других отчислений»,— заверил на заседании комитета господин Якунин.

Рустем Сибагатуллин пояснил, что концепция также предусматривает «субсидирование тарифов на электроэнергию тем резидентам, которые подключены по низкой стороне (к низковольтным сетям.— „Ъ“)», но в каком объеме, чиновники пока не решили.

Депутат «Справедливой России», член комитета Альмир Михеев усомнился в необходимости таких льгот. «Я как предприниматель, конечно, поддержку снижение налогов, но с точки зрения государственника мне это кажется странным. Это выглядит так, что мы понаплодили этих площадок, а заполнить не можем, и сейчас хоть какими-то силами хоть кого-то пытаемся туда затащить. Просто подарим 15 млн рублей»,— заявил он. Господин Михеев обратил внимание, что речь идет не только о выпадающих доходах бюджета при введении льгот, но и тратах на строительство парков. Он считает, что кто-то «должен понести ответственность за то, что они не работают». «Промплощадки строятся, но они не заполняются»,— отметил заместитель главы комитета по бюджету Камиль Нугаев («Единая Россия»).

Депутат Леонид Барышев (также фракция «Единая Россия») предложил проанализировать эффективность промпарков после принятия законов в конце года.

Ожидается, что Госсовет рассмотрит все три законопроекта на сессии Госсовета (запланирована на 23 апреля).

Повысить эффективность работы промышленных парков ранее министерству экономики поручал президент Татарстана Рустам Минниханов. «Часть площадей промышленных площадок в районах не задействована, а у ряда из них не выстроена четкая структура управления, нет системной работы по привлечению резидентов. Также некоторые парки не обеспечены достаточной инфраструктурой»,— говорил он в своем послании Госсовету в сентябре 2020 года.

В ноябре прошлого года работу промплощадок раскритиковала глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина. «Почему их 100? Кто сказал, что их должно быть 100? Потому что 100-летие ТАССР?»,— удивлялась она, указывая, что «остаются и промпарки, где вообще нет ни одного резидента».

«Новые условия существенно помогут бизнесу»,— считает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. Однако, по его словам, «рассчитывать на мгновенный эффект все же не следует», пока не будет «разрешен вопрос с ценообразованием электричества». «В Татарстане уже не первый год имеет место проблема — стоимость киловатт-часа для разных промплощадок существенно отличается в зависимости от того, где располагается промпарк и какая именно там проведена линия электропередач. Там, где она низковольтная — а это, как правило, и касается удаленных от центра республики площадок,— цена на электроэнергию может быть почти в два раза выше, чем для тех, где она высоковольтная»,— объяснил аналитик.

По словам господина Антонова, если «будет принято решение о компенсации части расходов на электроэнергию, то все эти меры в совокупности действительно позволят ускорить наполняемость промышленных парков».

Кирилл Антонов