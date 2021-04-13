В Прикубанском округе Краснодара 14 тысяч человек остались без света из-за аварии на электросетях

Энергетики устраняют аварию на электросетях в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, сообщение об аварийных отключениях света поступило 13 апреля в 21:20. В зоне отключения оказались улицы Московская, Агрохимическая, Черкасская, имени 40-летия Победы. Кроме того, без света осталась часть домов в районе улиц Баканская, Восточно-Кругликовская, имени Пустовойта.

Ремонтно-восстановительные работы проводит АО «НЭСК-Электросети» и ПАО «Кубаньэнерго». Задействовано 12 человек, три единицы техники.

Алексей Белянин