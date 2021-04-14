Адвокаты просят защиты

Более 450 российских адвокатов подписали открытое письмо против изменения Кодекса профессиональной этики. Это обязательный к исполнению корпоративный акт, за нарушение которого адвокат может лишиться статуса. Авторы обращения заявляют, что поправки к кодексу, разработанные Федеральной палатой адвокатов, приведут к «расправам над неугодными», а также к «демонтажу института независимой адвокатуры». В палате отвечают, что недовольные коллеги «могут свободно выражать свое мнение, даже если оно ошибочное».

Открытое письмо, опубликованное на сайте Legalpetition.ru, адресовано делегатам Х Всероссийского съезда адвокатов, который состоится в Москве 15 апреля. Авторы и подписанты требуют снять с рассмотрения съезда проект поправок к Кодексу профессиональной этики адвоката (КПЭА). Необходимость изменить кодекс возникла в декабре 2019 года — тогда был принят целый пакет поправок к закону об адвокатуре. Летом 2020 года Федеральная палата занялась подготовкой изменений, которые должны были привести корпоративный кодекс в соответствие с федеральным законом. Окончательный проект поправок к КПЭА, одобренный советом ФПА, был опубликован 29 марта 2021 года, за две недели до съезда.

Авторы петиции утверждают, что эта работа велась «непрозрачно» и «скоропалительно». Они обращают внимание, что ФПА изначально отказывалась рассматривать предложения поправок от отдельных адвокатов и их объединений.

«Проект был подготовлен без предварительного обсуждения в адвокатском сообществе, в келейной обстановке»,— говорится в письме.

Как сообщает издание «Адвокатская улица», в марте 2021 года президент ФПА Юрий Пилипенко заявлял, что обсуждал поправки с «активом» 38 региональных адвокатских палат, а также с Союзом молодых адвокатов. По мнению президента ФПА, обсуждение было «может быть, даже более широкое, чем требовалось». В ответ авторы петиции указали, что в России не 38, а 85 адвокатских палат. Они подсчитали, что в обсуждении поправок участвовали около 500 человек — менее 1% от 75 тыс. российских адвокатов. «Этические нормы принимаются и исполняются адвокатами добровольно и не должны, тем более без широкого обсуждения, принудительно навязываться органами корпоративного управления»,— подчеркивается в петиции.

Но еще большее возмущение у авторов письма вызвал сам текст поправок в КПЭА. В нем появились не только дополнения из федерального законодательства, но и «самодеятельность» палаты. Так, одна из поправок запрещает адвокатам «вмешательство во внутренние дела» других региональных палат или коллегий. При этом в кодексе не дается определения как «вмешательству», так и «внутренним делам». Кроме того, запрет вводится и на «призывы к вмешательству в указанные дела» государственных органов.

Ранее “Ъ” подробно сообщал о конфликте в адвокатском сообществе, который был вызван подобными «призывами» к правоохранительным органам. В 2019 году сразу 32 адвоката из разных регионов страны подписали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Они просили расследовать сообщения о том, что адвокатская палата Башкирии якобы арендует помещения у тещи президента палаты Булата Юмадилова. В ответ часть адвокатов, включая руководство ФПА, назвали сообщение «доносом». Также высказывалось мнение, что адвокату не пристало жаловаться на коллег своим процессуальным противникам — следователям.

Еще одна поправка к КПЭА рекомендует адвокатам «воздерживаться от публичного порицания подозреваемых и обвиняемых лиц». Другие поправки наделяют главу ФПА и президентов региональных палат полномочиями выносить адвокатам «предостережения» о недопустимости нарушения законодательства и КПЭА.

Авторы петиции утверждают, что запрет обращаться в правоохранительные органы нарушает «личные и общегражданские права» адвокатов.

По их мнению, «значительная часть» поправок нарушает законодательство РФ и «лишает адвокатов возможности осуществлять контроль за действиями и решениями органов корпоративного управления адвокатурой и их руководителей». Изменение кодекса авторы петиции считают «очередным шагом к разрушению основ демократичной, самоуправляемой, независимой адвокатуры, к созданию в ней атмосферы страха и чиновного подчинения, к уничтожению любых проявлений корпоративной самостоятельности и солидарности». К вечеру вторника под письмом подписались 463 адвоката, среди которых был президент палаты Удмуртии Дмитрий Талантов.

Один из инициаторов обращения адвокат Иван Павлов заявил “Ъ”, что от поправок в определенной степени зависит «судьба российской адвокатуры в целом». «Адвокаты в России могут обеспечивать общественный прогресс, но не используют свой потенциал, потому что адвокатура сегодня не в самой лучшей форме,— считает господин Павлов.— Поэтому все усилия ФПА должны быть направлены на то, чтобы делать адвокатуру сильнее. А вместо этого поправки делают адвокатское "начальство" более влиятельным по отношению к своим же адвокатам, чего в нашей горизонтальной профессии быть не должно. И идеал профессии становится все дальше от нас».

Письмо подписал и член совета Адвокатской палаты Москвы Константин Ривкин. Он заявил “Ъ”, что столичный совет «в полном составе» рассматривал предложения ФПА, и «усмотрел целый ряд серьезных изъянов, которые могут привести к злоупотреблениям». «Я наблюдаю, что в отдельных регионах руководители адвокатских палат используют Кодекс профессиональной этики для расправ над неугодными им адвокатами. Теми, которые проводят собственную линию, отстаивают свою точку зрения, наиболее активно себя ведут, а потом на них жалуются суды и следователи,— объяснил господин Ривкин.— Поправки могут дать недобросовестным людям дополнительный инструмент для расправ. Это адвокатов пугает — и такого быть не должно». Господин Ривкин добавил, что у членов совета «нет уверенности, что к нам прислушаются, поэтому и появилось это обращение».

Подписавший обращение адвокат Даниил Берман утверждает, что «любые изменения, которые в той или иной степени ухудшают положение адвокатов, ухудшают положение его подзащитных».

«Много лет в сообществе обсуждается надвигающаяся консервация адвокатуры, ее вертикализация. И эти поправки только начало масштабных перестановок»,— считает господин Берман.

По мнению защитника, «возможность запугивать адвоката некими предостережениями, запрет рядовому адвокату вмешиваться во "внутренние дела" адвокатской палаты, в том числе ФПА, и иные ограничения — один из этапов демонтажа условно свободного и независимого здания адвокатуры».

«Адвокат, мечущийся между Сциллой (государством) и Харибдой (палатой), будет явно менее эффективен и полезен в защите своих доверителей,— считает господин Берман.— Такое положение вещей может не только ухудшить положение простых граждан, попавших в переплет проблем с законом. Оно может сделать почти бесполезным обращение к адвокату».

В Федеральной палате “Ъ” в течение дня не смогли прокомментировать опасения своих коллег, подписавших петицию. Представители ФПА ограничились ответом, что «адвокатура — свободная профессия и корпорация, поэтому ее члены могут свободно выражать свое мнение, даже если оно ошибочное».

Мария Литвинова