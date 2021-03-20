Федеральная палата адвокатов подготовила поправки в Кодекс этики

Рабочая группа в Федеральной палате адвокатов России предложила запретить адвокатам «вмешиваться во внутренние дела» палат, в которых они не состоят. Об этом говорится в проекте предложений по поправкам в Кодекс профессиональной этики адвоката (КПЭА), с которым ознакомился ТАСС. Документом также предлагается запретить обращаться к правоохранителям по поводу других адвокатов.

Если у адвоката возникнет желание самому обратиться в суд, правоохранительные или государственные органы в отношении другого адвоката или адвокатского образования, то он обязан уведомить об этом совет палаты. «Такое обращение является основанием для реагирования органов адвокатского самоуправления»,— отмечается в предложении по внесению поправок.

Одной из поправок может стать возможность выносить адвокатам предостережение вместо возбуждения дисциплинарного дела. «В целях предупреждения нанесения ущерба авторитету адвокатуры вице-президент адвокатской палаты субъекта РФ и в исключительных случаях вице-президент Федеральной палаты адвокатов вправе направить адвокату предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего кодекса»,— говорится в проекте.

Предлагается ввести еще одно смягчение в дисциплинарной ответственности адвокатов. В документе предложено добавить уточнение, что «не является проступком нарушение, совершенное в состоянии крайней необходимости». Также обсуждается возможность отмены шестимесячного срока со дня обнаружения нарушения, совершенного адвокатом, для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Изменения вносятся на фоне конфликтов внутри адвокатского сообщества, произошедших в последние два года. В частности, резонанс вызвало открытое обращение 32 адвокатов к главе СКР Александру Бастрыкину о том, что президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов арендует помещение палаты у своей тещи, скрыв это от совета палаты.

Поправки в КПЭА будут обсуждаться на Всероссийском съезде адвокатов в апреле.